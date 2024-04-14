Тюменский водитель пытался притвориться пассажиром перед ДПС

Тюменская ГИБДД по сообщению от неравнодушного гражданина задержала 22-летнего водителя с признаками опьянения. Автомобилист при этом выдавал себя за пассажира и оскорблял автоинспекторов. Об этом сообщается в Telegram-канале областной ГИБДД.

«Инспекторы ДПС, прибыв на место, обнаружили автомобилиста в припаркованной иномарке. У него имелись явные признаки алкогольного опьянения», — отмечается в сообщении.

Молодой человек препятствовал действиям инспекторов и изображал из себя пассажира, а также нецензурно оскорблял полицейских, добавили в ГИБДД. Установить, что он управлял автомобилем, позволила видеозапись поездки, которую предоставил очевидец, заявивший на нарушителя в ГИБДД.

В результате водитель привлечен к ответственности за отказ от освидетельствование на состояние опьянения и неповиновение законным требованиям инспекторов ДПС. Административные материалы в его отношении направлены в суд.

Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса поругался с пассажирами, которые медлили с оплатой проезда.