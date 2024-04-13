При столкновении «газели» и легковушки в Дагестане погибли дети

В Дагестане двое детей погибли в результате ДТП с микроавтобусом, кроме того, восемь человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Отмечается, что столкновение пассажирской «газели» и легкового автомобиля произошло в селе Касумкент.

«Пострадали 10 человек, 4 из них дети. Погиб на месте один ребенок, второй ребенок умер в больнице», — рассказали в минздраве.

Местная прокуратура уточнила, что во время ДТП столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, микроавтобус и грузовой автомобиль.

До этого сообщалось, что в Ярославской области опрокинулся автобус ПАЗ с пассажирами. ДТП произошло в пятницу, 12 апреля, в 14:20 на 215-м км автодороги Углич — Брейтово в Брейтовском районе. Местный автобус следовал по маршруту между Шестихино и Брейтово. В управлении МВД по Ярославской области отметили, что ПАЗ под управлением 32-летнего мужчины съехал с дороги в кювет. Медицинская помощь была оказана 40-летнему пассажиру автобуса.

Ранее в Санкт-Петербурге завели дело из-за трамвая, сбившего пешеходов возле станции метро «Приморская».