Появились первые изображения обновленного внедорожника Haval Raptor

Компания Haval на предстоящем автосалоне в Пекине 25 апреля представит обновленный внедорожник Raptor. Об этом сообщает ithome.com. Перед дебютом марка распространила официальные изображения модели.

На новых изображениях сложно найти хотя бы несколько отличий от прошлогодней машины. Решетка радиатора с горизонтальными планками, фары и задние фонари такие же как и прежде. Однако автомобиль получит новый серый цвет кузова и новое исполнение салона — с белыми кожаными креслами и такими же дверными картами. Об остальных изменениях станет известно во время презентации.

Длина Raptor составляет 4680 мм при колесной базе 2738 мм. Углы въезда и съезда равны 24 и 30 градусов соответственно. Кроссовер способен преодолевать броды глубиной до 560 мм. До обновления автомобиль оснащался гибридной силовой установкой на базе двигателя объемом 1,5 литра. Общая мощность — 378 л.с. или 383 л.с (750 Нм) в зависимости от модификации. Максимальная дальность хода на электротяге — 145 км. О том, изменится ли техническое оснащение автомобиля, неизвестно.

До этого стало известно, что в Китае показали обновленный кроссовер Jetta VS5. От прежней версии обновленная модель отличается новыми бампером, фарами и решеткой радиатора. VS5 построен на платформе Volkswagen MQB, которая также лежит в основе Skoda Karoq. Длина автомобиля составляет 4418 мм, а колесная база — 2630 мм.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz планирует выпустить новый кроссовер с 1000-сильным мотором.