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«АвтоВАЗ» выпустит сверхэкономичную Lada Vesta

«АвтоВАЗ» готовится к выпуску экономичных битопливных седанов Lada Vesta

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Пресс-служба Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» готовится к дебюту новой сверхэкономичной Lada Vesta. Об этом сообщает motor.ru. Сейчас в Тольятти завершаются испытания битопливного седана.

Автомобиль будет оснащаться 16-клапанным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. От обычной версии Lada Vesta его будет отличать установленный в багажнике метановый баллон.

Дорестайлинговая битопливная Lada Vesta CNG могла проехать без дозаправки более 1000 км, а расходы на топливо относительно бензиновой версии сокращались более чем втрое. Характеристики обновленного седана не объявлены. Отмечается, что новую версию представят в середине 2024 года.

До этого стало известно, что немецкое тюнинговое ателье Manhart сделало из купе BMW M2 спорткар с мощным двигателем. Машина получила новый блок управления двигателем и спортивную выхлопную систему. Все эти доработки позволили поднять мощность со штатных 255 л.с. до 715 л.с.

Также на автомобиль установили 21-дюймовые колесные диски Raffa Wheels RFS-02 Forged Series. В салоне появились ремни безопасности Manhart Schroth и фирменные коврики.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz планирует выпустить новый кроссовер с 1000-сильным мотором.

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