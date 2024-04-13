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Волгоградец спалил автомобиль соседки, чтобы освободить парковочное место

В Волгограде мужчина сжег раздражавший его автомобиль соседки и попал на видео

В Волгограде полиция задержала мужчину, который несколько дней назад сжег автомобиль Lada Priora 53-летней жительницы Жилгородка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

«Со слов мужчины, его раздражал тот факт, что автомашина была припаркована длительное время, и он разбил окно передней двери, при помощи зажигалки поджег сиденье, после чего скрылся. Транспортное средство было уничтожено огнем полностью. Предварительный ущерб составляет более 350 тысяч рублей», — говорится сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого стало известно, что пассажирский автобус перевернулся в Баргузинском районе республики Бурятия.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса «Хендай Каунти», следовавшего из с. Баргузина в г. Улан-Удэ, вблизи с. Макаринино не справился с управлением транспортного средства, вследствие чего автобус перевернулся. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 5 пассажирам.

Ранее в Москве контролер поймал безбилетника, находящегося в федеральном розыске.

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