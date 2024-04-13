В Петербурге водители устроили потасовку со стрельбой

В Санкт-Петербурге сотрудник коммерческой экологической лаборатории задержан после дорожного конфликта. Об этом сообщает fontanka.ru.

Инцидент произошел накануне утром на Литейном проспекте около дома №57. Водитель Renault Kaptur в ходе конфликта напугал другого водителя, 26-летнего петербуржца, пистолетом и уехал после выстрела в землю.

Поиски стрелка из кроссовера не затянулись. После полудня с полицейскими объяснялся 34-летний эколог. По предварительным данным, он стрелял из аэрозольного пистолета «Удар».

Полиция задержала водителя на двое суток. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого стало известно, что пассажирский автобус перевернулся в Баргузинском районе республики Бурятия.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса «Хендай Каунти», следовавшего из с. Баргузина в г. Улан-Удэ, вблизи с. Макаринино не справился с управлением транспортного средства, вследствие чего автобус перевернулся. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 5 пассажирам.

Ранее в Москве контролер поймал безбилетника, находящегося в федеральном розыске.