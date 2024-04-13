Тюнеры представили BMW M2 с мощным мотором и ярким цветом

Немецкое тюнинговое ателье Manhart сделало из купе BMW M2 спорткар с мощным двигателем. Об этом сообщает motor.ru.

Особенностью оформления стал кузов пурпурного цвета. Кроме того, машина получила новый блок управления двигателем и спортивную выхлопную систему. Все эти доработки позволили поднять мощность со штатных 255 л.с. до 715 л.с.

Также на автомобиль установили 21-дюймовые колесные диски Raffa Wheels RFS-02 Forged Series. Экстерьер дополнен карбоновыми вставками в капот, решеткой радиатора, вставками в передний бампер, порогами и сплиттером Manhart, а диффузор в задний бампер взят из каталога Alpha-N.

В салоне появились ремни безопасности Manhart Schroth и фирменные коврики.

До этого стало известно, что в Китае начались продажи полностью электрического кроссовера Baojun Yep Plus. Цены начинаются от 93,8 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Кроссовер Baojun Yep Plus будет предлагаться с электромотором мощностью 102 л.с. на задней оси. Максимальная скорость составляет 150 км/час. Запас хода — 401 км. Зарядить аккумулятор от 30 до 80% можно за 35 минут.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz планирует выпустить новый кроссовер с 1000-сильным мотором.