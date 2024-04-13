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В Китае начались продажи уменьшенных копий внедорожника Land Rover Defender

Baojun начал продажи модели Yep Plus, похожей на Land Rover Defender

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autohome.com.cn

В Китае начались продажи полностью электрического кроссовера Baojun Yep Plus. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 93,8 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина пятидверного кроссовера равна 3996 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2560 мм. Внешне автомобиль напоминает уменьшенную копию автомобиля Land Rover Defender. Машина получила широкие колесные арки, высокий дорожный просвет и пластиковый обвес. Сзади на пятой двери можно закрепить пластиковый бокс.

В салоне установлена цифровая приборная панель и монитор для управления опциями автомобиля. В списке оборудования — камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

Кроссовер Baojun Yep Plus будет предлагаться с электромотором мощностью 102 л.с. на задней оси. Максимальная скорость составляет 150 км/час. Запас хода — 401 км. Зарядить аккумулятор от 30 до 80% можно за 35 минут.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz планирует выпустить новый кроссовер с 1000-сильным мотором.

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