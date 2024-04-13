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Mercedes-Benz выпустит мощный кроссовер

Mercedes-Benz планирует выпустить новый кроссовер с 1000-сильным мотором

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mercedesamg/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Подразделение AMG, входящее в состав компании Mercedes-Benz, планирует разработать новый мощный электрический кроссовер. Об этом сообщает motor1.com.

По данным издания, длина автомобиля составит 5080 мм, а колесная база — 3000 мм. Он будет построен на новой платформе AMG.EA. В салоне смогут разместиться семь пассажиров. Известно, что на рынке кроссовер составит конкуренцию таким моделям, как Lotus Eletre и BMW XM.

Автомобиль получит два электромотора (по одному на каждой оси) и систему полного привода. Суммарная отдача силовой установки составит не менее 1000 л.с.

Сейчас на заводе Mercedes-Benz в немецком Зиндельфингене идет подготовка к запуску новой модели. Ориентировочно, серийное производство начнется в 2026 году. О стоимости кроссовера не сообщается.

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