«В мучениях перебирала ногами»: очевидица — о состоянии пострадавшей в ДТП с трамваем

Очевидица наезда трамвая на толпу пешеходов в Санкт-Петербурге Ольга рассказала «Газете.Ru», что у одной из пострадавших вся голова была в крови. Она отметила, что трамвай протащил пострадавшую более чем на 10 метров от пешеходного перехода.

«Когда я проходила, девушку только достали из-под трамвая. Над ней стоял на корточках мужчина и что-то ей все время говорил, видимо, чтоб она не потеряла сознание. Она в мучениях перебирала ногами из стороны в сторону. Лицо не видела, но мне показалось, что там все в крови, вся голова. Минуты через три подъехала «скорая». У парня, который стоял на корточках перед пострадавшей, полиция спросила документы и что-то записала. «Скорая» уехала. Я сама была в шоке от увиденного. Трамвай ее протащил от перехода, мне показалось, больше чем на десять метров. Там было столько МЧС, полиции, что трудно было понять вообще, что происходит. Но мне показалось, что мужчина, который стоял над девушкой, тоже пострадавший, так как на асфальте рядом стояло вроде два рюкзака и пакеты. Может они вместе шли», — сказала она.

По словам Ольги, похожий на водителя мужчина был спокоен, будто ничего не произошло.

«Там ходил крепкий мужчина, похожий на водителя, в специальной отражающей жилетке с какими-то бумагами — документами. Держался спокойно, очень уверенно, мне показалось. Вся толпа была в шоке, а он в таком обычном состоянии, как будто не произошло никакой трагедии», — пояснила она.

Другая свидетельница случившегося Марина рассказала «Газете.Ru», пострадавшая женщина разбила головой лобовое стекло.

«Да никто на трамвай не обращал внимания, все переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, уже было 10-15 секунд, мы все прошли первую часть дороги. Зацепил троих, женщина разбила головой лобовое стекло, и трамвай протащил ее еще несколько метров. Один из мужчин, на время потерял сознание, а когда пришел в себя начал смотреть по сторонам и спрашивать: «Где моя?» С трамваем что- то случилось, он не тормозил. Там остановка трамвайная рядом», — сказала она.

12 апреля около станции метро Приморская в Санкт-Петербурге трамвай наехал на толпу пешеходов. Столкновение произошло на пересечении ул. Одоевского и ул. Наличной. Очевидцы сообщили, что некоторых пострадавших пришлось доставать прямо из-под состава. По данным комитета здравоохранения, травмы получили три человека, среди них 45-летняя женщина в тяжелом состоянии и мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали. По данным МВД, по предварительным данным, у трамвая отказали тормоза.

Ранее в Новосибирске «танцующий» трамвай напугал жителей и попал на видео.