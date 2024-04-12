Названы семь самых распространенных поломок в китайских автомобилях

Российских автомобилистов предупредили о семи самых распространенных поломках в китайских авто. Об этом пишет Motor.ru со ссылкой на представителей сети сервисных центров «Китаяна».

По словам экспертов, проблемы в работе авто из Поднебесной начинаются с наступлением низких температур. В первую очередь страдает электроника. Так, в модели Dongfeng из-за заморозков отказывают кислородные датчики и система ABS.

Многие владельцы китайских авто жалуются на проблемы с силовыми установками. К примеру, у Chery Tiggo часто подтекает радиатор охлаждения двигателя и быстро изнашивается ремень ГРМ.

Еще одна проблема — ступичные подшипники, приходящие в негодность уже на 50 тыс. км пробега. Также слабым местом китайских авто являются коробки передач и блоки их управления. К примеру, у моделей JAC и Kaiyi часто ломаются вариаторы, а у Changan перегревается трансмиссия. Тем временем владельцы Geely жалуются на проблемы в подвеске на пробеге в 20 тыс. км. В сервисы они обращаются с разбитыми рычагами рулевого управления и порванными сайлентблоками.

За последнее время много жалоб поступало из-за поломок в системе турбокомпрессора у Haval F7 и F7X. Также массовой проблемой среди владельцев китайских авто стал кузовной ремонт, поскольку оригинальные детали продаются по высоким ценам, а аналоги оказываются низкого качества.

До этого сообщалось, что китайские кроссоверы на вторичном рынке России за год подорожали почти вдвое. Их средняя повысилась на 96,7% год к году — до 2,5 млн рублей. Среди китайских марок в сегменте подержанных кроссоверов в I квартале этого года лидирует по продажам Geely с долей 26,6%, на втором месте располагается Chery с 18,8%, замыкает тройку Lifan — 9,5%. Также в рейтинг вошли марки LiXiang, Great Wall, Haval, Changan, Voyah, Zeekr и Exeed. Пятерку популярных подержанных паркетников из Китая возглавляет Geely Monjaro, далее идут Chery Tiggo (T11), Geely Coolray, LiXiang L7 и LiXiang L9.

Ранее выяснилось, что в России увеличилось число ДТП с китайскими автомобилями.