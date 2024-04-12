Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы семь самых распространенных поломок в китайских автомобилях

Водителей предупредили о семи распространенных поломках в китайских автомобилях

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российских автомобилистов предупредили о семи самых распространенных поломках в китайских авто. Об этом пишет Motor.ru со ссылкой на представителей сети сервисных центров «Китаяна».

По словам экспертов, проблемы в работе авто из Поднебесной начинаются с наступлением низких температур. В первую очередь страдает электроника. Так, в модели Dongfeng из-за заморозков отказывают кислородные датчики и система ABS.

Многие владельцы китайских авто жалуются на проблемы с силовыми установками. К примеру, у Chery Tiggo часто подтекает радиатор охлаждения двигателя и быстро изнашивается ремень ГРМ.

Еще одна проблема — ступичные подшипники, приходящие в негодность уже на 50 тыс. км пробега. Также слабым местом китайских авто являются коробки передач и блоки их управления. К примеру, у моделей JAC и Kaiyi часто ломаются вариаторы, а у Changan перегревается трансмиссия. Тем временем владельцы Geely жалуются на проблемы в подвеске на пробеге в 20 тыс. км. В сервисы они обращаются с разбитыми рычагами рулевого управления и порванными сайлентблоками.

За последнее время много жалоб поступало из-за поломок в системе турбокомпрессора у Haval F7 и F7X. Также массовой проблемой среди владельцев китайских авто стал кузовной ремонт, поскольку оригинальные детали продаются по высоким ценам, а аналоги оказываются низкого качества.

До этого сообщалось, что китайские кроссоверы на вторичном рынке России за год подорожали почти вдвое. Их средняя повысилась на 96,7% год к году — до 2,5 млн рублей. Среди китайских марок в сегменте подержанных кроссоверов в I квартале этого года лидирует по продажам Geely с долей 26,6%, на втором месте располагается Chery с 18,8%, замыкает тройку Lifan — 9,5%. Также в рейтинг вошли марки LiXiang, Great Wall, Haval, Changan, Voyah, Zeekr и Exeed. Пятерку популярных подержанных паркетников из Китая возглавляет Geely Monjaro, далее идут Chery Tiggo (T11), Geely Coolray, LiXiang L7 и LiXiang L9.

Ранее выяснилось, что в России увеличилось число ДТП с китайскими автомобилями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами