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Петербуржец напал на водителя автобуса и разбил боковое стекло, чтобы выйти на улицу

В Петербурге пассажир автобуса напал на водителя, чтобы выйти из транспорта

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Пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге пассажир напал на водителя автобуса и разбил боковое стекло, чтобы выйти на улицу. Об этом сообщает 47channel.ru.

По данным издания, пассажир разозлился на водителя автобуса, который отказался высадить его не на остановке общественного транспорта. В отместку мужчина разбил боковое стекло и напал на находящегося за рулем человека. Отмечается, что инцидент произошел вечером 11 апреля в Московском районе.

Пострадавший водитель обратился к патрульным Росгвардии. В результате им удалось задержать нападавшего, который находился в одном из дворов в километре от места происшествия.

Нарушителем оказался 32-летний петербуржец. За ним также числится угон транспорта и насилие в отношение представителя власти.

До этого в Санкт-Петербурге трамвай сбил толпу пешеходов у метро «Приморская». Столкновение произошло на пересечении ул. Одоевского и ул. Наличной. Очевидцы сообщают, что некоторых пострадавших пришлось доставать прямо из-под состава. Всего травмы получили три человека, среди них 45-летняя женщина в тяжелом состоянии и мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали. Сейчас прокуратура Василеостровского района устанавливает все обстоятельства ДТП.

Ранее в Москве контролер поймал безбилетника, находящегося в федеральном розыске.

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