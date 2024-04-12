В Петербурге трамвай снес толпу пешеходов, есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге трамвай сбил толпу пешеходов у метро «Приморская». Кадры произошедшего опубликовала городская прокуратура.

Столкновение произошло на пересечении ул. Одоевского и ул. Наличной. Очевидцы сообщают, что некоторых пострадавших пришлось доставать прямо из-под состава. Всего травмы получили три человека, среди них 45-летняя женщина в тяжелом состоянии и мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали.

Сейчас прокуратура Василеостровского района устанавливает все обстоятельства ДТП.

До этого в Нижнем Новгороде автомобиль Porsche пронесся мимо автобусной остановки, где стояли люди, и снес скамейки. По данным СМИ, машина может принадлежать сотруднице минспорта Нижегородской области, однако пока эта информация не подтверждена.

Ранее Дептранс Москвы призвал водителей оставить автомобили.