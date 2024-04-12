Выяснилось, каким вторым типом топлива седан Baic U5 Plus можно будет заправлять в России

Российские дилеры Baic начали принимать заказы на битопливые седаны Baic U5 Plus СNG, которые в качестве топлива могут использовать сжатый природный газ (метан). Об этом говорится в сообщении компании-дистрибьютора «Баик Рус».

Битопливный Baic U5 Plus CNG разработали инженеры калининградского завода «Автотор». При использовании бензина и газомоторного топлива седан может проехать в 1,5 раза большее расстояние, чем обычная бензиновая версия.

В зависимости от версии, в седан установлены один 80-литровый или два 39,1-литровых баллона с метаном. Природный газ подается в двигатель по газовой магистрали при помощи интегрированной топливной рейки. В дополнение к бензиновым форсункам установлены газовые, а также редуктор, фильтр и заправочное устройство.

Газовое оборудование смонтировано на заводе. Цена автомобиля — от 2,24 млн рублей.

До этого стало известно, что кроссовер GAC Emkoo, который должен появиться в России, не успевают оснастить полным приводом, потому бренд GAC принял решение вывести на российский рынок другую модель под названием GS4 Max.

Автомобиль получил 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Средний расход топлива с таким силовым агрегатом составляет 6,8 л на 100 км.

В Китае GAC GS4 Max стоит 100 тыс. юаней (1,3 млн рублей по текущему курсу). Цена модели в России не объявлена.

Ранее сообщалось, что Lynk & Co 01 представил обновленный кроссовер 01, похожий на Kia Sportage.