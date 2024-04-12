Россиянам рассказали, сколько будет стоить новый кроссовер «Москвич 8»

Новый автомобиль «Москвич 8», дизайн которого был раскрыт 11 апреля, будет стоить 2,6 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«О ценах можно лишь гадать – особенно с учетом новой политики «Москвича» с относительно умеренными ценами. Я предполагаю, что «Москвич 8» в самом простом исполнении будет стоить 2,6 млн рублей», — сказал Кадаков.

До этого в «Москвиче» отметили, что производство и продажи модели запланированы на конец текущего года. «Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Внутри кроссовера — бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. и 7-ступенчатый «робот».

Автомобиль также оснастили цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и многим другим.

Ранее сообщалось, что в России по цене Lada Vesta поступил в продажу седан Baic U5 Plus.