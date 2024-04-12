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Выяснилось, сколько у «АвтоВАЗа» осталось машин Lada Granta с автоматической коробкой

Дилеры сообщили о малом тираже Lada Granta с «автоматом» и большом спросе на нее

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LADA

В России фиксируется высокий спрос на Lada Granta с автоматической трансмиссией. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на дилеров.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский рассказал, что сейчас большое число покупателей, которые когда-то ездили на Lada с «автоматом», обзванивают их и просят законтрактовать новые Granta. В случае, если дилерам поступят небольшое количество машин, то они будут распроданы за один-два месяца, добавил он.

При этом Шапринский считает, что на рынке конкурентами Granta с автоматической коробкой станут Changan Alsvin (от 1,75 млн руб.) и Solaris HS (от 2 млн руб.).

Тем временем руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин заявил, что новая Granta будет конкурировать с Lada Vesta NG, которая получила китайский вариатор и продается за 1,58 млн руб.

«Что будут предпринимать сервисные центры в случае необходимости замены КПП — неясно, ведь официальные поставки данного вида комплектующих в Россию прекращены. Скорее всего, часть оставшихся на АвтоВАЗе «коробок» Jatco будет передана дилерам для последующего ремонта и обслуживания Lada Granta с «автоматом», — заявил Житнухин.

9 апреля российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте официальных продаж Lada Granta с автоматической коробкой передач. Отмечается, что «автомат» установили на типы кузова седан и лифтбэк. Стоимость первой версии с АКП начинается от 1,17 млн руб., а второй — от 1,24 млн руб.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что седаны с автоматической коробкой передач поступили дилерам в комплектации Comfort Plus. В нее входят две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал и т.д. А вот лифтбэки с «автоматом» поступили в продажу в версии #Club, включающей обогрев ветрового стекла и парктроник. У автомобиля черные корпуса зеркал и двухцветные легкосплавные диски.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о значительной скидке на Lada Vesta.

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