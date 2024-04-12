Очевидец — о состоянии водителя взорвавшейся в Москве машины: «Был в шоке, сидел молча»

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, взорвавшегося на Коровинском шоссе в Москве, сильно не пострадал, но был в шоке. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец случившегося Ленар. По его словам, звук взрыва был сильным, у автомобиля взрывом повредило нижнюю часть и двери.

«Я вышел сразу же, там мужчина на тротуаре сидел, там уже ему помогали. Я свою машину проверил и все. Он (водитель. – Газета.Ru) в сознании был. Стоять на ногах мог, все нормально, крови не было, в шоке просто. Сильный взрыв был. Подумал про свою машину, у меня сигнализация сработала. Самыми первыми пожарные приехали, через минут семь, потом «скорая» и потом только ДПС. У взорвавшейся машины пострадали двери, низ машины, задняя часть машины. Он в шоке был, не кричал, просто сидел молча», — сказал он.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Взрыв произошел во время включения зажигания. Как сообщил телеканал 360, владелец автомобиля повредил ногу. По данным СМИ, под машиной сработало неустановленное взрывное устройство.

Ранее в Братске водитель успел выйти из автомобиля за несколько секунд до взрыва.