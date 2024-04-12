Автопилот Tesla спас жизнь водителю с сердечным приступом в США

В США жизнь водителя удалось спасти благодаря автопилоту в электромобиле Tesla Model Y. Об этом автомобилист рассказал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Первого апреля Tesla сделала доступной в США функцию автопилота Full Self-Driving. По словам пользователя, которого зовут Макс Пол Франклин, на следующий день он ехал за рулем и резко почувствовал недомогание. Как оказалось, у водителя сломалась инсулиновая помпа, поэтому у него подскочил уровень глюкозы. Мужчина решил включить режим полного автопилота. Электромобиль смог проехать без вмешательства водителя 21 км и довезти его до больницы, где самостоятельно припарковалась. Пользователь добавил, что он перенес легкий сердечный приступ, но уже чувствует себя хорошо. Также он выразил благодарность главе Tesla Илону Маску.

До этого стало известно, что Tesla отзовет для ремонта 2,2 млн автомобилей. На отзываемые машины были установлены мелкие шрифты предупреждающих сообщений на приборной панели. Это касается автомобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y и Cybertruck.

В апреле Илон Маск назвал дату премьеры роботизированного такси Tesla. По его словам, дебют состоится 8 августа. Маск назвал дату премьеры роботизированного такси от Tesla вскоре после того, как Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская автокомпания отказалась от планов выпустить недорогой массовый электромобиль, но сохранила планы по разработке роботизированного такси на его платформе.

Ранее выяснилось, какие автомобили покупают российские миллионеры.