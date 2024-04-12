В Оренбурге грузовик затонул прямо у трассы

В Оренбурге грузовик сошел с дороги и затонул в нескольких метрах от трассы из-за разлива Урала. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оренбургский городовой».

«Грузовик на улице Донгузской в Оренбурге сошел с дороги и утонул в разлившемся Урале», — говорится в публикации.

На кадрах, опубликованных в канале, видно, что грузовик затонул в двух метрах от автодороги. Кузов машины полностью ушел под воду. Информации о пострадавших нет.

11 апреля уровень воды в реке Урал около Оренбурга обновил исторический максимум, достигнув отметки в 1092 см. Позже данный показатель вновь увеличился, составив 1109 см.

Утром 12 апреля районная администрация сообщила, что по состоянию на 4:00 по местному времени (2:00 мск) уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга вырос до 1115 см. Всего за четыре часа соответствующий показатель увеличился на 12 см.

Ранее в Оренбургской области мужчины смастерили плот из пивных бутылок и спасли автомобиль.