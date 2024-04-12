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В Екатеринбурге мужчина проехал по городу на велосипеде, переделанном в НЛО

Екатеринбуржец переделал велосипед в НЛО и проехал по городу в костюме пришельца

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Телеграм-канал «Бандитский центр»

В Екатеринбурге автоинспекторы остановили необычное транспортное средство, которое похоже на НЛО. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Свердловской области.

«Минувшим вечером в центральной части столицы Урала сотрудники Госавтоинспекции проводили тотальные проверки водителей на трезвость, не остался не замеченным и водитель «космического» транспортного средства, который был одет в костюм пришельца», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что это трехколесный велосипед, который энтузиаст переделал в НЛО. Свои действия он объяснил тем, что хотел поздравить всех с Днем космонавтики. Инспекторы ГИБДД провели с ним беседу о правилах дорожного движения и отпустили.

До этого стало известно, что в Оренбургской области мужчины смогли спасти свою машину с помощью бутылок из-под пива. Пока вода поднималась, Андрей из СНТ «Соловушка» вместе с сыном быстро мастерил плот. К нескольким бревнам привязали чуть более 30 пивных бутылей (примерно по 6 бутылок на каждое колесо + на передний и задний бампер), а также 4 автомобильные камеры. Такая конструкция не позволила машине уйти под воду.

Ранее сообщалось, что жители поселка в Приморье остались без воды из-за перекрывших дорогу поездов.

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