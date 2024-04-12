Названы самые надежные автомобили Renault

Автомобили Renault Logan и Renault Duster считаются одними из самых надежных, поэтому они входят в различные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина. Однако есть еще две модели, которые можно назвать надежными у Renault.

«К одной из самых надежных моделей Renault можно отнести Kaptur. Он имеет дорожный просвет — 205 мм, что очень практично в российских реалиях. Кроме того, все основные узлы и агрегаты модели выдерживают большой километраж пробега без ремонта, например, вариатор Jatco без проблем выдерживает 200 тыс. км без поломок», — сказал Житнухин.

Другая модель — Renault Fluence. У нее богатая комплектация, в том числе бесключевой доступ, шесть подушек безопасности в комплектации Expression, а также достаточно редкая функция — таймер выключения питания всех электроприборов при выключенном двигателе, что исключает разрядку АКБ из-за человеческого фактора.

До этого стало известно, что самыми затратными в плане ремонта моделями японского бренда Mitsubishi можно назвать Lancer IX поколения с плохой защитой от возникновения коррозии, слабыми дроссельной заслонкой и распределительным валом мотора, а также Mitsubishi L200 с быстро изнашиваемыми тормозными колодками, которые приходится менять через каждые 30 000 - 35 000 километров пробега.

Ранее сообщалось, что российский проект электромобиля Zetta закрыли из-за финансовых трудностей.