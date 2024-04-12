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Названы причины подорожания услуг шиномонтажа

«Известия»: услуги шиномонтажа подорожали из-за дефицита кадров

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Алексей Майшев/РИА Новости

В этом году спрос на услуги шиномонтажа в автосервисах вырос на 17%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов. При этом цены на услуги тоже увеличились.

«Мы подняли цены на 10% почти на все услуги. В среднем услуги шиномонтажа обходятся в 4–5 тыс. рублей. Сюда в том числе входит балансировка колес. Связано это, в первую очередь, с дефицитом кадров. Чтобы привлечь новых специалистов, пришлось поднять зарплаты. И конечно, обслуживание техники для диагностики и расходники также подорожали из-за сложной логистики», — пояснил директор подмосковной станции технического обслуживания «Ключ» Алексей Буравлев.

Он добавил, что, повышение цен на услуги шиномонтажа в пик сезона — весной и осенью — это нормальное явление. Но сейчас все усложняется подорожанием деталей и расходников.

До этого стало известно, что в России продажи шин для «легковушек» за год подскочили на 16%, до 45,7 млн штук. При этом продажи покрышек для грузовых авто тоже выросли, но не так сильно. В целом они стали востребованнее на 12%, было реализовано до 8,1 млн штук. В премиум-сегменте шин наблюдается спад из-за санкций и проблем с поставками. В России «практически схлопнулись» поставки на первичную комплектацию из-за приостановки работ на международных автозаводах.

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