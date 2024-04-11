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В России стартовали продажи китайского спорткара MG Cyberster

В России стали продавать китайский родстер MG Cyberster по цене от 9,5 млн рублей

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MG

В Москве прошла презентация китайского электрического спорткара MG Cyberster. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции официального представителя марки MG в России ООО «Эмджи Мотор Рус».

Продажи родстера уже начались. Его предлагают приобрести по цене от 9,5 млн рублей. Автомобиль решили представлять в автосалонах Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Тюмени.

В Поднебесной дебют MG Cyberster состоялся летом прошлого года. Над внешностью автомобиля работала команда студии SAIC Advanced Design Centre в Лондоне. Длина автомобиля составляет 4535 мм, а колесная база 2690 мм. По размерам новый родстер превосходит такие модели, как Jaguar F-Type, Mazda MX-5 и BMW Z4. У MG Cyberster двухместный салон, складной мягкий верх и подъемные двери, как у моделей Lamborghini. Складная крыша может открыться за 10 секунд на скорости менее 50 км/ч.

В Китае представлены три модификации, из них две заднеприводные — с моторами мощностью 314 л.с. или 340 л.с. Топовый вариант — двухмоторная полноприводная версия мощностью 544 л.с.: передний двигатель выдает 204 л.с., задний — 340 л.с. В Китае MG Cyberster стоит от ¥319,8 тыс. (около 4,09 млн рублей по курсу).

Ранее в Китае выпустили минивэн Zeekr с мощным двигателем.

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