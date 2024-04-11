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«Москвич» раскрыл дизайн нового кроссовера

Появились изображения нового кроссовера «Москвич 8»

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АО МАЗ «Москвич»

Московский автомобильный завод «Москвич» раскрыл дизайн своего нового семейного кроссовера «Москвич 8». Об этом говорится на сайте предприятия.

В компании отметили, что производство и продажи модели запланированы на конец текущего года. «Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Внутри кроссовера — бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. и 7-ступенчатый «робот».

Автомобиль также оснастили цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и многим другим.

До этого стало известно, что автозавод «Москвич» объявил цены на седаны «Москвич 6» 2024 модельного года. Если автомобиль 2023 года выпуска оценили в 2 136 000 рублей, то машину 2024 года — в 2 220 000 рублей. Разница составила всего 64 тысячи рублей. Версия «Бизнес» обойдется в 2 400 000 рублей (2 336 000 рублей за седан 2023 года выпуска). В настоящее время «Москвич 6» предлагается покупателям в трех комплектациях, «Комфорт», «Бизнес» и «Техно».

Ранее Alfa Romeo представила кроссовер размером с Lada Niva Travel.

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