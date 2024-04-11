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Стали известны действующие вещества, прием которых в составе таблеток опасен за рулем

Врач Степаненко назвал три лекарственных вещества, прием которых повышает риск ДТП

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Global Look Press

В России многие водители, не осознавая рисков, принимают за рулем препараты, которые могут оказать непредсказуемый побочный эффект. Лекарства от аллергии — в их числе. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

«Очень важно понимать, что потенциально подобный побочный эффект могут иметь препараты различных групп, которые широко используются в клинической практике. Седативные, анальгетические средства и даже некоторые антигистаминные препараты могут вызывать сонливость, замедленную реакцию и ухудшение внимания. Ряд лекарственных средств, использующихся при лечении кардиологической патологии, в редких случаях, также могут вызывать сонливость: пропранолол, метопролол, верапамил и др.», — пояснил врач.

Степаненко напомнил, что индивидуальная реакция организма на определенные препараты может различаться, поэтому при появлении даже малейших признаков нарушения концентрации внимания и сонливости необходимо отложить управление транспортным средством. Кардиолог посоветовал обсудить возможные побочные эффекты от лекарства со своим лечащим врачом и внимательно изучить инструкцию.

«Одной из стратегий управления риском может быть изменение времени приема препарата таким образом, чтобы в период управления автомобилем назначенный препарат не влиял на вождение. Если все же случится ДТП, водитель может понести ответственность за прием такого лекарства, особенно если в инструкции содержится прямая рекомендация о необходимости воздержаться от управления транспортным средством», — подытожил врач.

Ранее врач посоветовал водителям напрягать лобково-копчиковую мышцу для профилактики простатита.

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