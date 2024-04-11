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Chery признала проблему с полным приводом одного из кроссоверов в России

В Chery признали проблему с полным приводом автомобилей Tiggo 8 Pro Max

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Chery

Владельцы кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro Max пожаловались на работу системы полного привода. Об этом сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили». У некоторых собственников во время эксплуатации может отключаться полный привод.

«Проблемы начали возникать после того, как комплектующие от немецкого ZF или американского BorgWarner заменили на китайские муфту Faps и блок управления 3LN. И тут никакого криминала нет: производитель имеет право заменять различные элементы машины, если ее характеристики, зафиксированные в ОТТС, остаются неизменными», — говорится в сообщении.

В компании Chery о проблеме знают, поэтому в ближайшее время пригласят владельцев Tiggo 8 Pro Max, столкнувшихся с особенностью работы полного привода, в дилерские центры для решения проблемы.

До этого стало известно, что продажи автомобилей китайского бренда VGV на российском рынке начнутся в июне 2024 года. Глава компании «Мотор-Плейс», которая стала стратегическим партнером VGV в России, анонсировал, что семиместные кроссоверы этой марки по цене окажутся на уровне более бюджетных и компактных автомобилей, таких как Renault Duster и Kia Seltos.

Ранее сообщалось, что в России число ДТП с китайскими автомобилями увеличилось в полтора раза.

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