Раскрыты подробности, как изменится Omoda C5 в России

В скором времени китайский кроссовер Omoda C5 в России получит новый цвет и дополнительные опции. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на менеджера по продукту Omoda/Jaecoo Ивана Максимова.

Представитель компании напомнил, что недавно кроссовер стали окрашивать в яркий оттенок красного.

«Люди просили такой яркий цвет. И того требовала яркая внешность кроссовера», – отметил Максимов.

Он добавил, что пока такой цвет получила лишь комплектация Lifestyle, однако вскоре в него будут красить и другие версии (Fun, Joy, Ultimate, Active и Supreme). По словам Максимова, спрос на автомобили в этом оттенке превзошел все ожидания. Также он отметил, что скоро в цветовой гамме C5 может появиться еще один яркий оттенок, однако сроки «дебюта» неизвестны.

Также кроссовер получит мощную беспроводную зарядку для смартфона и дверные карты из мягкого пластика. Максимов подчеркнул, что цены на модель не изменятся.

В конце прошлого года марка Omoda представила на российском рынке новую спецсерию кроссовера Omoda C5, которая получила название Trendy Red. В РФ она предлагается в версии с передним приводом и в комплектации Lifestyle. Цена — 2,82 млн руб. Модификация комплектуется 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.; 210 Нм) и бесступенчатым вариатором.

До этого сообщалось, что в России в марте 2024 года по сравнению с февралем средняя цена на оригинальные запчасти для китайских легковых автомобилей снизилась на 1,7%. Больше всего подешевели такие детали, как решетка радиатора (–18,1%), заднее крыло (–8,4%), капот (–6,2%) и передняя левая дверь (–4,7%). Подорожали задний бампер (+19,2%), задняя фара (+14,2%), передняя фара (+10,9%).

Ранее в России назвали самые популярные импортируемые кроссоверы.