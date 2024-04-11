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Автобренд VGV назвал сроки начала продаж автомобилей в России

Продажи китайских авто VGV в России начнутся в июне 2024 года

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VGV

Продажи автомобилей китайского бренда VGV на российском рынке начнутся в июне 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании-дистрибьютора бренда.

Так, на рынок выйдут кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Кроссовер U70 Pro поступит в продажу в России с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 143 л.с., U75 Plus снабжен 2,0-литровым двигателем мощностью 199 л.с. Для обоих автомобилей доступен восьмиступенчатый гидромеханический автомат, спроектированный по технологиям немецкой фирмы ZF.

Цены новинки пока не объявлены. Глава компании «Мотор-Плейс», которая стала стратегическим партнером VGV в России, анонсировал, что семиместные кроссоверы этой марки по цене окажутся на уровне более бюджетных и компактных автомобилей — таких, как Renault Duster и Kia Seltos.

До этого сообщалось, что компания Kia назвала первый в своей истории пикап Tasman. Имя выбрано в связи с историческими фактами приоритетного рынка для новой модели — Австралии. Этот континент разделяет с Новой Зеландией Тасманово море.

Ранее сообщалось, что в России число ДТП с китайскими автомобилями увеличилось в полтора раза.

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