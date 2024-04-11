Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобили Mercedes-Benz отзовут из-за серьезной опасности в салоне

Mercedes-Benz отзовет почти 350 тыс. авто из-за вероятности возгорания

close
100%
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz отзывает по всему миру 341 тыс. автомобилей из-за угрозы возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное управление по вопросам транспортных средств ФРГ.

Отзывная кампания затронет автомобили моделей GLE и GLS, которые были выпущены в период с 2017 по 2023 год. Неполадки могут быть связаны с электрикой, а конкретно — с ненадежным креплением одного из кабелей под пассажирским сидением, что в теории может привести к повышению температуры и, как следствие, возгоранию.

До этого стало известно, что американский производитель Tesla отзовет для ремонта 2,2 млн автомобилей. На отзываемые машины были установлены мелкие шрифты предупреждающих сообщений на приборной панели. Это касается автомобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y и Cybertruck.

Ранее соощалось, что Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами