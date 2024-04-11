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В Казахстане появятся в продаже минивэны Hyundai местной сборки

В Казахстане будут выпускать минивэны Hyundai Custo местной сборки

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Hyundai

В Казахстане наладят производство минивэнов Hyundai Custo. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Отмечается, что собирать машины будут в Алма-Ате. Поставкой машинокомплектов займется совместное предприятие Beijing Hyundai.

Изначально Hyundai Custo создавался специально для рынка Поднебесной и был назван в честь французского исследователя Жака-Ива Кусто. Длина минивэна составляет 4950 мм. У него трехярдный салон с двумя креслами на втором ряду и трехместным диваном на третьем. Машина получила 1,5-литровый турбомотор на 170 л.с. и 8-ступенчатый «автомат».

В Казахстане Custo сертифицировали под именами Custin и Custo. Предполагается, что окончательной выбор будет сделан позднее. Продажи стартуют в ближайшее время. Цены пока неизвестны, но в Китае автомобиль предлагают за ¥170 тыс. (2,1 млн руб. по курсу).

До этого сообщалось, что в Узбекистане на заводе ADM Jizzakh стали выпускать автомобили Kia Sonet. Их стоимость будет начинаться от 200 млн сумов (1,46 млн рублей по нынешнему курсу). Это первая модель марки, которую будут выпускать в Джизаке по полному технологическому циклу. На заводе ADM собираются производить до 100 тыс. автомобилей Sonet ежегодно. Машина оснащена 1,5-литровым «атмосферником» на 115 л. с. и шестиступенчатой механической или вариаторной трансмиссией. На автомобили Kia в Узбекистане будут предоставлять заводскую гарантию на 5 лет или 150 тыс. км пробега.

Ранее выяснилось, что бывший завод Hyundai в Петербурге показал огромные убытки.

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