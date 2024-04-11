Китайская автокомпания Chery заработала более полутриллиона рублей в России

По итогам прошлого года выручка российского дистрибьютора китайского автоконцерна Chery (АО «Чери Автомобили Рус») за год выросла в 3,8 раза, достигнув рекордных 556 млрд руб. Об этом сообщает «Финмаркет».

Отмечается, что только на продажах автомобилей компания заработала 538,6 млрд руб., а на реализации запчастей — 16,2 млрд. В то же время годовая чистая прибыль Chery подскочила на 16,5%, до 34,7 млрд руб.

Примечательно, что такие показатели компании, не имеющей в России собственного производства, стали рекордными для автобизнеса страны. Прежде самые высокие продажи фиксировались у игроков с местными автозаводами. К примеру, в 2021 году немецкий Volkswagen заработал 354,8 млрд руб., японская Toyota — 332 млрд руб., отечественный «АвтоВАЗ» — 301,2 млрд руб.

До этого сообщалось, что в России в марте 2024 года по сравнению с февралем средняя цена на оригинальные запчасти для китайских легковых автомобилей снизилась на 1,7%. Больше всего подешевели такие детали, как решетка радиатора (–18,1%), заднее крыло (–8,4%), капот (–6,2%) и передняя левая дверь (–4,7%). Подорожали задний бампер (+19,2%), задняя фара (+14,2%), передняя фара (+10,9%).

Также стало известно, что в марте 2024 года больше всего в нашу страну было импортировано кроссоверов Geely Monjaro — 6,4 тыс. экземпляров. На втором месте по этому показателю находится Chery Tiggo 7 Pro Max — 5,2 тыс. машин.

Ранее в России снова отложили выпуск клона Chery Tiggo 7 Pro.