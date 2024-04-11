Alfa Romeo представила кроссовер размером с Lada Niva Travel

Итальянская компания Alfa Romeo представила маленький кроссовер Milano. Об этом сообщает motor1.com. Модель будет предлагаться в Европе.

Автомобиль получил такое название в честь города Милан, где зародилась компания Alfa Romeo. Это кроссовер B-класса размером с Lada Niva Travel. В салоне установлена традиционная передняя панель, а дефлекторы системы кондиционирования выполнены в форме четырехлистного клевера. Сиденья поставляет компания Sabelt, которая производит товары для автоспорта. Предусмотрен автопилот второго уровня, который может удерживать автомобиль в полосе движения, а также имеет функцию автоматической парковки.

Базовый гибрид с трехцилиндровым 1.2 турбомотором развивает 136 л.с. и имеет передний привод. В качестве альтернативы европейцам предложат полноприводную версию Milano Q4 с отдельным электромотором мощностью 41 л.с. на задней оси. Коробка передач — роботизированная. Кроме того, будут две электрические версии мощностью 156 и 240 л.с. При этом у второй модификации предусмотрена спортивная подвеска, четырехпоршневые тормозные механизмы и 20-дюймовые колеса.

Продажи новинки стартуют в сентябре 2024 года.

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