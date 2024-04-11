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Alfa Romeo представила кроссовер размером с Lada Niva Travel

Alfa Romeo выпустила маленькой кроссовер Milano

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Alfa Romeo

Итальянская компания Alfa Romeo представила маленький кроссовер Milano. Об этом сообщает motor1.com. Модель будет предлагаться в Европе.

Автомобиль получил такое название в честь города Милан, где зародилась компания Alfa Romeo. Это кроссовер B-класса размером с Lada Niva Travel. В салоне установлена традиционная передняя панель, а дефлекторы системы кондиционирования выполнены в форме четырехлистного клевера. Сиденья поставляет компания Sabelt, которая производит товары для автоспорта. Предусмотрен автопилот второго уровня, который может удерживать автомобиль в полосе движения, а также имеет функцию автоматической парковки.

Базовый гибрид с трехцилиндровым 1.2 турбомотором развивает 136 л.с. и имеет передний привод. В качестве альтернативы европейцам предложат полноприводную версию Milano Q4 с отдельным электромотором мощностью 41 л.с. на задней оси. Коробка передач — роботизированная. Кроме того, будут две электрические версии мощностью 156 и 240 л.с. При этом у второй модификации предусмотрена спортивная подвеска, четырехпоршневые тормозные механизмы и 20-дюймовые колеса.

Продажи новинки стартуют в сентябре 2024 года.

До этого стало известно, что минивэн Suzuki Ertiga считается одной из достойных моделей на вторичном рынке. При этом такой автомобиль можно купить вместо Lada Largus.

Ранее сообщалось, что в России число ДТП с китайскими автомобилями увеличилось в полтора раза.

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