Скрип тормозов автомобиля может говорить о неправильно подобранных колодках и дисках. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.

«Частая ошибка, которая приводит к неисправностям тормозной системы и посторонним звукам — неправильно подобранные колодки и диски. Чаще всего производители запчастей рекомендуют устанавливать диски и колодки одного производителя. В таком случае эти детали будут работать наиболее эффективно», — сказал Пономарев (признан в РФ иностранным агентом).

По его словам, тормоза могут также скрипеть из-за дешевых колодок, в которых используется низкокачественный состав. Еще одна причина появления неприятных звуков, когда колодка полноценно не отходит от тормозного диска. Между деталями должен быть небольшой зазор для прохождения воздуха, чтобы система охлаждалась. Если этого не происходит, нагрев приводит к характерному писку при торможении.

Кроме того, причиной скрипа может быть неправильная установка колодок. Часто не очищаются посадочные места для них. Поэтому они не отходят от диска и из-за трения появляется звук.

Также причиной скрипа может быть отсутствие отводящей колодку специальной пружины. Эти детали часто теряются в процессе эксплуатации автомобиля.

До этого стало известно, что во время самостоятельной смены зимних шин на летние нужно осмотреть кузов автомобиля, подвеску и сами колеса на предмет повреждений.

В частности, перед подъемом машины необходимо убедитесь в том, что порог и поддомкратники не подъедены коррозией. Тревожным звонком может послужить похрустывание, сопровождающее отрыв колеса от земли. В такой ситуации лучше прекратить подъем и поискать подходящую доску, которая поможет снизить давление пятки домкрата на гнилой кузов.

Вывешенное колесо после толчка должно совершить несколько оборотов. При этом от него не должно исходить никаких звуков. Так, хруст может говорить об изношенности подшипника. Это в свою очередь рано или поздно приведет к его заклиниванию.

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