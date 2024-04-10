На видео попал Chevrolet подозреваемого в пособничестве террористам «Крокуса»

На видео попал Chevrolet, на котором пытался скрыться подозреваемый в пособничестве террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл». Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«На видео — Chevrolet, из которого Николай С. выпрыгнул при попытке задержания в Подмосковье. Машина съехала в кювет уже без водителя. Сам подозреваемый, убегая, прыгнул с моста и скрылся в лесу», — говорится в публикации.

До этого в сети появилось видео с погоней полиции за подозреваемым в пособничестве террористам в подмосковном Чехове. Судя по видео, Николая С. преследовали две машины силовиков. Они пытались остановить автомобиль, однако, проезжая автомойку, мужчина резко сдал назад и выпрыгнул из машины. Отмечается, что затем подозреваемый скрылся в лесу. Очевидцы сообщают, что во время погони кто-то стрелял. Также, по некоторым данным, подозреваемый находился в машине не один.

Глава городского округа Чехова Московской области Михаил Собакин подтвердил, что введен план «Сирена» в связи с появлением информации о скрывающемся в округе пособнике террористов. Он отметил, что на месте работают сотрудники министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее Crocus опроверг разбор мемориала возле «Крокус Сити Холла».