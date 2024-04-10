Врач посоветовал водителям напрягать лобково-копчиковую мышцу для профилактики простатита

В России многие водители страдают от простатита, который возникает на фоне сидячего образа жизни. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал врач-уролог, эндокринолог, сексолог Андрей Лычагин.

«Есть такой неофициальный жаргонный диагноз — «простатит дальнобойщика». Среди водителей он довольно распространен, поскольку его появление провоцируется долгим нахождением в сидячем положении. В результате нарушается кровоснабжение в области малого таза. За счет этого водители более подвержены воспалительным процессам в предстательной железе», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» уролог.

Он добавил, что появление простатита также могут спровоцировать другие очаги инфекции, например, кишечная палочка, стафилококк или стрептококк, которые поселяются в предстательной железе. Пациентам с простатитом необходимо обследоваться у уролога хотя бы раз в год.

«Второй шаг — санация первичных очагов инфекции. Например, если у пациента есть кариозные зубы или он переболел ангиной или тонзиллитом, то по крови инфекция может попасть в область малого таза, где бактериальная флора будет комфортно развиваться за счет нарушений в кровоснабжении. Также появление простатита могут провоцировать инфекции половых путей», — уточнил он.

Для улучшения кровоснабжения врач посоветовал выполнять упражнения Кегеля, напрягать и расслаблять лобково-копчиковую мышцу во время длинных поездок, а также выходить гулять и приседать.

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