В Анталье автомобиль столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В турецкой Анталье в результате дорожной аварии с участием легкового автомобиля и отельного автобуса пострадали 29 человек. Об этом сообщает локальный телеканал TRT Haber, ссылаясь на данные правоохранителей.

«На перекрестке столкнулся шаттл отеля и автомобиль», — отмечается в материале.

Согласно информации канала, инцидент произошел в курортном районе Чолаклы. В результате столкновения двух транспортных средств автобус упал на бок и протащился примерно 50 метров.

«Пострадали водитель шаттла и 28 сотрудников отеля», — указывается в публикации.

Пострадавших оперативно госпитализировали, в настоящее время их жизням ничего не угрожает. Полиция начала расследование происшествия.

В феврале сообщалось, что в ДТП с микроавтобусом на юге Турции пострадали 15 сельскохозяйственных работников. Инцидент случился в центральном районе Юрегир в Адане.

Ранее в Турции около 40 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом.