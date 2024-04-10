В Москве контролер поймал безбилетника, находящегося в федеральном розыске

В Москве контролер поймал безбилетника, который, как оказалось, находился в федеральном розыске. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«Во время проверки билетов, не оплативший проезд пассажир отказался предоставлять паспорт, тогда контролер вызвал сотрудников полиции. Выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске за кражу», — говорится в публикации.

Отмечается, что задержанному теперь грозит не только уголовное разбирательство, но и штраф за безбилетный проезд в размере 2 тыс. руб.

В марте на юге Москвы пассажир трамвая напал на контролера, которая собиралась выписать ему штраф за безбилетный проезд. На видео, которое опубликовал столичный СК, видно, что мужчина набрасывается на женщину, после чего обхватывает руками ее шею и толкает. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Нарушителя уже нашли — им оказался 32-летний москвич. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее в Москве контролеры загнали автобус в тупик и отключили двери из-за рейда.