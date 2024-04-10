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Появились первые патентные изображения самой мощной версии Skoda Kodiaq

Дизайн самого мощного Skoda Kodiaq RS показали на патентных изображениях

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Skoda

Чешская компания Skoda выпустит самую мощную версию модели Kodiaq, которая получит приставку RS. Об этом сообщает autoweek.nl.

От обычного кроссовера Skoda Kodiaq, версия RS будет отличаться черной решеткой радиатора с увеличенными вертикальными ламелями, наличием патрубков выхлопной системы под бампером. Кроме того, Kodiaq RS получил оригинальный комплект колесных дисков и красные тормозные суппорты.

Отмечается, что автомобиль может получить бензиновый турбомотор объемом 2.0 л. мощностью 245 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач DSG.

Дата премьеры и начала продаж нового кроссовера Skoda Kodiaq RS неизвестна.

До этого в России дилерам стали поступать обновленные китайские кроссоверы Geely Monjaro. Обновленные кроссоверы из Поднебесной 2024 модельного года были представлены в начале апреля. Geely Monjaro получил темную отделку интерьера, турбированный двухлитровый двигатель на 238 л.с., 8-диапазонный «автомат» и систему полного привода. Стоимость автомобиля начинается от 4,6 млн руб. Geely Monjaro входит в пятерку самых популярных автомобилей в России.

Ранее россиянам назвали надежный японский кроссовер за 1,2 млн рублей.

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