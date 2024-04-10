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На видео попал момент, как подозреваемый по делу о «Крокусе» сбежал от силовиков

Появилось видео, как подозреваемый по делу о «Крокусе» сбежал от силовиков

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Телеграм-канал «Baza»

В сети появилось видео с погоней полиции за подозреваемым в пособничестве террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл», в подмосковном Чехове. Кадры публикует Telegram-канал Baza.

«Судя по видео, Николая С., который подозревается в причастности к теракту в «Крокусе», преследовали две машины силовиков. Они пытались остановить авто Николая, однако, проезжая автомойку, мужчина резко сдал назад, выпрыгнул из машины, после чего автомобиль улетел в кювет», — говорится в публикации.

Отмечается, что затем подозреваемый скрылся в лесу. Очевидцы сообщают, что во время погони кто-то стрелял. Также, по некоторым данным, подозреваемый находился в машине не один.

До этого глава городского округа Чехов Московской области Михаил Собакин подтвердил, что введен план «Сирена» в связи с появлением информации о скрывающемся в округе пособнике террористов. Он отметил, что на месте работают сотрудники министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Предварительно установлено, что вчера 47-летний подозреваемый Николай С. около 22:00 (мск) 9 апреля скрылся в лесу от сотрудников спецслужб в районе поселка Мещерское. 10 апреля в 14:45 поступил сигнал о сборе всех сотрудников Росгвардии и МВД в Чеховском районе.

Ранее стало известно, что ГИБДД проводит рейды в Москве с досмотрами авто.

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