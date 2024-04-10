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Автоэксперт объяснил, как оспорить несправедливый штраф от ГИБДД

Автоэксперт Сажин: несправедливый штраф водитель может оспорить

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Максим Блинов/РИА «Новости»

При получении водителем несправедливого штрафа автомобилисты могут его оспорить. Это может быть наказание за неправильную парковку, неиспользование ремня безопасности и так далее. На обжалование штрафа у водителя есть десять дей с момента получения постановления, рассказал автоэксперт Владимир Сажин Общественной Службе Новостей.

Отслеживать получение штрафа важно – с помощью портала госуслуг или бумажных квитанций, так как если он остался незамеченным, то по закону все равно будет считаться врученным, предупредил Сажин.

При несогласии нужно обратиться в орган, направивший постановление, и попросить предоставить фотофиксацию нарушения, отметил эксперт.

«Если это, к примеру, неправильная парковка, знак об этом напоминающий должен быть виден, — подчеркнул он. — Порой он может скрываться за листвой деревьев, либо может быть не читаем».

Также он призвал водителей не спешить и быть внимательными даже на знакомых дорогах, так как там могут появиться новые знаки или дорожная разметка.

«Это касается не только дорожных знаков, но и разметки, сигналов светофоров. По дорогам нужно ездить как в первый раз», — заключил автоэксперт.

Напомним, накануне в Госдуме отклонили законопроект, который подразумевал отмену штрафов за превышение средней скорости. Приняли документ в первом чтении в 2019 году.

Ранее водитель в Москве лишился авто из-за того, что не заплатил почти 1 млн рублей штрафов.

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