Выяснилось, какие автомобили покупают российские миллионеры

В марте россияне купили в два раза больше новых люксовых автомобилей по сравнению с прошлым годом (68 экземпляров против 34). Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Список самых востребованных люксовых моделей возглавил кроссовер Lamborghini Urus (21 экземпляр). Также итальянский автобренд занял первое место по количеству проданных автомобилей — каждая третья (22 экз.) реализованная в марте люксовая машина относилась к этой марке. Вторую и третью строчку заняли бренды Rolls-Royce и Bentley (21 и 19 экземпляров соответственно). Самыми популярными моделями марок оказались Rolls-Royce Cullinan (14 экз.) и Bentley Continental GT (10 экз.). Эти три бренда заняли более 90% российского рынка новых люксовых авто.

Отмечается, что по итогам I квартала текущего года было продано 125 новых «люксов», что на 47% больше, чем в январе–марте прошлого года.

До этого Lamborghini представила эксклюзивную версию суперкара Revuelto. Дебют модели, оснащенной двигателем V12 и сразу тремя электромоторами, состоялся весной прошлого года. Она стала преемником суперкара Aventador. В рамках апрельского мероприятия Lamborghini Arena компания представила новую версию Revuelto, которая получила специальное оформление кузова и салона. Модель окрасили в серый цвет Grigio Hati, также дизайнеры оставили акценты зеленого оттенка Verde Scandal и Verde Chiaro. Капот украсили полосами черного цвета Nero Noctis. Кузовные элементы были сделаны из неокрашенного углепластика.

Ранее были названы старые автомобили, которые могут дать фору современным суперкарам.