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В Госдуме предложили организовать патрули для выявления шумных машин в Москве

Депутат Хамзаев предложил организовать в Москве патрули из-за шумных машин

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Depositphotos

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил организовать патрулирование нескольких улиц Москвы народными дружинниками из-за шумных машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Соответствующие обращение он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Прошу Вас усилить патрулирование на Ярцевской улице в районе Кунцево, в районе Патриарших прудов, а также предлагаю сотрудникам полиции совместно с гражданскими активистами провести мониторинг возможных «шумных точек сбора» автолюбителей с последовательной работой по профилактике правонарушений. Со своей стороны могу предложить для совместной работы группу неравнодушных граждан — народных дружинников, готовых оказать содействие сотрудникам полиции», — написал Хамзаев.

До этого правительство РФ не поддержало законопроект о введении штрафа в размере 100 тыс. рублей за управление автомобилем с прямоточным выпуском выхлопных газов.

Инициатором законопроекта выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Он предложил дополнить ст. 12.5 КоАП, в которой прописана ответственность за управление машинами при наличии неисправностей или условий, при которых их эксплуатация запрещена. За управление машиной, оборудованной глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов, законопроект предусматривал штраф для водителей в размере 100 тыс. рублей. За повторное нарушение предлагалось конфисковывать автомобиль на 90 суток.

В отзыве кабмина на законопроект отмечается, что статьей 8.23 КоАП РФ уже предусмотрен штраф за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума, он составляет 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в России электросамокатчикам могут запретить ездить рядом с пешеходами.

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