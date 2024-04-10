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В Чувашии экс-чиновник протащил свою жену за волосы по дороге и попал на видео

В Чебоксарах экс-чиновник оттаскал свою жену за волосы и кинул в автомобиль

В Чебоксарах водитель автомобиля протащил женщину за волосы по обочине и кинул ее в припаркованную машину. Об этом сообщает паблик «Автоновости Чебоксары от ZR» в социальной сети «ВКонтакте».

«Видео записано совсем недавно на Базовом проезде. Как видно на записи, мужчина ударил девушку, за волосы протащил ее по земле и силой запихнул в машину. Предварительно, до этого момента девушка ехала с ним в этом же Toyota Land Cruiser», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что это экс-помощник депутата Чувашии Маркел Егоров и его жена. Полномочия с Егорова сняты сегодня. Оба дают показания в полиции.

До этого стало известно, что под Новосибирском на водителя напал агрессивный барсук. Мужчина не получил травм, потому что был обут в кирзовые плотные сапоги. После нападения барсук скрылся. Предполагается, что животное могло страдать бешенством, либо ему не понравился запах машины.

Ранее рядом с Сеулом страус спровоцировал два ДТП и попал на видео.

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