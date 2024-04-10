Россиянам назвали надежный японский кроссовер за 1,2 млн рублей

Японский кроссовер Suzuki Vitara считается одной из достойных моделей на вторичном рынке. Однако при выборе машины надо обратить внимание на некоторые нюансы. Об этом сообщает издание «За рулем» со ссылкой на эксперта Сергея Зиновьева.

Так, цена Suzuki Vitara в возрасте восемь лет на российском вторичном рынке начинается с отметки 1,2-1,3 млн рублей за машину с большими пробегами и превышает 2,5 млн за экземпляры в хорошем состоянии. Модели с автоматической коробкой передач стоят в среднем на 100-300 тыс. рублей дороже, чем те же машины с механической трансмиссией.

Автомобиль предлагался с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л.с. и 140-сильным агрегатом объемом 1,4 л. По словам автоэксперта, они считаются вполне надежными.

Механическую коробку передач Suzuki Vitara Зиновьев назвал буквально «неубиваемой». Шестиступенчатая автоматическая коробка Aisin TF-73SC может прослужить 300 тыс. км, если вовремя ее обслуживать и менять масло.

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