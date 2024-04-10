В 2024 году рынок новых автомобилей в России вырастет до 1,5 млн штук

В России по итогам 2024 года может быть продано 1,5 млн автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на генерального директора пермской автомобильной компании Verra Motors Анну Бояршинову.

«В начале года по базовому сценарию прогнозировали, что рынок будет порядка 1,3 млн штук, но я считаю, что мы уже идем на 1,5 млн новых автомобилей. По моей оценке, это уже как базовый сценарий», — рассказала Анна Бояршинова в ходе пресс-конференции «Автомаркетолог» Олега Мосеева.

По данным «Автостата», объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2023 года составил около 1,05 млн единиц, что более чем на 65% выше, чем в 2022 году, когда было продано 626 тыс. автомобилей.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее россиянам назвали лучшие для покупки китайские кроссоверы с полным приводом.