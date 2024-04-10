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Выяснилось, сколько можно ездить без замены масла в автоматической коробке передач

Fit Service: в автоматической коробке передач нужно менять масло раз в 40-60 тысяч километров

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Некоторые автомобилисты забывают менять масло в коробке передач своей машины, однако, эта беспечность может в два раза снизить ресурс агрегата. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал директор по развитию сети Fit Service Евгений Евтеев.

«Масло, как и любая другая техническая жидкость, имеет свой срок службы. Если не заменить жидкость в коробке вовремя, она окисляется, происходит эффект повышенного износа всех трущихся частей внутри трансмиссии. Это явление называется преждевременный износ. Он приводит к внезапному выходу из строя агрегата, полному разрушению трансмиссии или сокращению срока службы как минимум в половину», — сказал Евтеев.

По словам эксперта, коробка передач имеет расчетный срок службы 300 тыс. километров, но в случае несвоевременного обслуживания она прослужит лишь 150 тыс. километров.

У масла, как и любой другой технической жидкости, имеется свой срок службы. Поэтому его замена в коробке передач должна производиться не реже, чем один раз в 40-60 тыс. километров вне зависимости от типа агрегата, сказал специалист.

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