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Названы лучшие для покупки китайские кроссоверы с полным приводом

«РГ»: при покупке полноприводного кроссовера можно рассмотреть Chery или Geely

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Chery

Если эксплуатация автомобиля планируется на бездорожье или в условиях пересеченной местности, то стоит покупать кроссовер с полным приводом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

«Полноприводные кроссоверы становятся все более популярными. Они успешно справляются со снегом, высокими сугробами, грязью и бездорожьем, устойчивы и хорошо управляемы при вождении по пересеченной местности, на скользких или неровных покрытиях», — сказал Петров.

По словам эксперта, если говорить о китайском бренде Chery, то стоит выделить модели 7 Pro Max и 8 Pro Max. Это универсальные семейные автомобили с хорошим набором опций. Машины обладают плохой динамикой и низким расходом бензина.

У бренда Geely можно выделить модель Atlas Pro. Она популярна из-за соотношения цена-качество. По бренду Jetour в продаже на данный момент представлен вместительный кроссовер Jetour T2. Машина подходит для езды по сложным дорогам.

По марке GAC можно приобрести автомобиль GS8. Он оснащен максимальным количеством опций. Если говорить о марке Changan, то среди моделей стоит назвать Uni-K — кроссовер с просторным салоном и яркой внешностью, а также CS95 — автомобиль с семиместным салоном и богатым набором опций.

До этого стало известно, что после прекращения официальных поставок корейских автомобилей в Россию модели Hyundai и Kia по-прежнему пользуются спросом у россиян. Поэтому их появление в продаже под новым брендом Solaris вызвало ажиотажный спрос. Сейчас на каждую модель Solaris очередь из 2-3 потенциальных покупателей.

Машины Solaris выпускаются на бывшем автомобильном заводе концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, который переименован в «Автомобильный завод АГР». Модельный ряд бренда Solaris включает модели HS, HC, KRS и KRX.

Ранее сообщалось, что выяснилось, какую сумму готовы потратить россияне на покупку автомобиля.

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