На Крымском мосту возобновили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

Согласно сообщению, опубликованному в 10:00 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

В 9:16 мск движение автомобильного транспорта на мосту было временного перекрыто.

До этого о закрытии Крымского моста сообщалось 5 апреля. Движение автомобилей по мосту возобновили спустя 25 мин.

3 апреля председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель заявлял, что Крымский мост надежно защищен с учетом всех предыдущих атак со стороны Украины.

Ранее в Совфеде заявили, что Россия готова к атакам на Крымский мост со стороны Украины.