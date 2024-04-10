Автомобили Lada серьезно подешевели на вторичном рынке

В марте 2024 года популярные подержанные автомобили в России подешевели в диапазоне от 5 до 18%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие» и компании «Автохаб».

«Активнее других дешевели модели Lada Granta (729 тыс. рублей, -18,2% к февралю), Lada Niva Legend (919 тыс. рублей, -17%) и Lada Vesta (963 тыс. рублей, -16%)», — говорится в сообщении.

В список автомобилей, отметившихся двузначной динамикой снижения цены, попали также Kia Rio (1,5 млн рублей, -13%) и Hyundai Creta (2,1 млн рублей, -12%).

По данным проводивших исследование аналитиков, снижение цен связано с застоем на рынке подержанных автомобилей, который вызван насыщением авторитейла новыми машинами.

До этого стало известно, что в марте 2024 года жители России при выборе подержанного автомобиля чаще всего отдавали предпочтение бренду Kia.

Так, на долю Kia пришлось 14,1% от всех продаж. Второе место занимают машины Hyundai (12,1%), третье — Lada (12%). Далее следуют Nissan и Renault (6,2% и 6% соответственно).

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