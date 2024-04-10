Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобили Lada серьезно подешевели на вторичном рынке

В России серьезно подешевели подержанные Lada Granta и Vesta

close
100%
Lada

В марте 2024 года популярные подержанные автомобили в России подешевели в диапазоне от 5 до 18%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие» и компании «Автохаб».

«Активнее других дешевели модели Lada Granta (729 тыс. рублей, -18,2% к февралю), Lada Niva Legend (919 тыс. рублей, -17%) и Lada Vesta (963 тыс. рублей, -16%)», — говорится в сообщении.

В список автомобилей, отметившихся двузначной динамикой снижения цены, попали также Kia Rio (1,5 млн рублей, -13%) и Hyundai Creta (2,1 млн рублей, -12%).

По данным проводивших исследование аналитиков, снижение цен связано с застоем на рынке подержанных автомобилей, который вызван насыщением авторитейла новыми машинами.

До этого стало известно, что в марте 2024 года жители России при выборе подержанного автомобиля чаще всего отдавали предпочтение бренду Kia.

Так, на долю Kia пришлось 14,1% от всех продаж. Второе место занимают машины Hyundai (12,1%), третье — Lada (12%). Далее следуют Nissan и Renault (6,2% и 6% соответственно).

Ранее в России назвали самые популярные импортируемые кроссоверы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами