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Движение автотранспорта в Москве ограничат 10 апреля

ЦОДД: 10 апреля временно будет закрыт проезд для авто на ряде улиц в Москве

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

На нескольких московских улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы 10 апреля 2024 года ограничат движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Ограничения связаны с проведением мероприятий.

В частности, до 11:00 10 апреля движение будет закрыто на улице Дурова. Кроме того, с 00:01 до 11:00 10 апреля будет закрыто движение на улицах Щепкина и Гиляровского и в переулках Капельского и Выползова, на улице Большая Татарская и в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках, на Минской улице и на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр. С 4:00 до 11:00 движение перекроют на улицах Хачатуряна и Каргопольского.

До этого коммунальные службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня после 19:00 и до утра среды, 10 апреля, в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза с порывами ветра до 17 м в секунду. В ведомстве попросили водителей не парковать автомобили около деревьев.

В Дептрансе Москвы сообщили, что дождь будет идти до утра 10 апреля, поэтому советуют объезжать глубокие лужи, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте четыре автомобиля попали в ДТП.

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